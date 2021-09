Huslista Jančík všetkých prekvapil: Žiadosť o ruku priamo na pódiu! Bude svadba do roka a do dňa?

Svoju vyvolenú požiadal o ruku. Slovenský huslista Filip Jančík (29) má na svojom konte nespočetné množstvo koncertov.

No na ten, ktorý zažil uplynulý utorok, rozhodne nezabudne do konca života. Rozhodol sa totiž pokľaknúť pred svojou partnerkou Luciou a vypočul si nadšené áno.

Jančík je talentovaný huslista, ktorého každý koncert je jeden veľký umelecký zážitok.Preslávil sa však aj hudbou, ktorá je viacerým známa z rôznych svetoznámych filmov či seriálov, ako napríklad Game of Thrones alebo Harry Potter. Uplynulý utorok sa v bratislavskej Starej tržnici niesli tóny aj tejto hudby, no predsa bol koncert ešte niečím špeciálnejší. Umelec sa totižto rozhodol urobiť jeden veľký životný krok.

Požiadal svoju drahú polovičku o ruku. Nechýbali slzy dojatia, šťastia a najmä to krásne áno, ktoré zaznelo z Luckiných úst. „S Luckou chodíme spolu 3 roky. Rozhodol som sa ju požiadať o ruku preto, pretože je to vysnívaná žena môjho života. Počas koncertu som sa celý večer tešil na ten moment a bol to úžasný večer. Lucka, chvalabohu, nič netušila. Slovo áno ma urobilo neskutočne šťastným,“ prezradil nadšený Filip Novému Času.

A čo svadba?

A aj keď je len krátko po zásnubách, zaľúbenci sa už teraz tešia na všetko, čo ich najbližšie čaká. „Svadbu sme zatiaľ nestihli riešiť, avšak už teraz sa tešíme na prípravy. Ak sa to podarí všetko skĺbiť s pandémiou a opatreniami, chceli by sme svadbu do roka a do dňa,“ uzavrel Jančík.