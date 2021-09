Koncert, na ktorý nikdy v živote nezabudnú: Huslista Filip Jančík exceloval! Pozrite, k čomu sa odhodlal

Nebol to obyčajný koncert. Huslista Filip Jančík pripravil prekvapenie pre svoju priateľku Luciu. Prídavkom na koncerte neboli iba ďalšie skladby, ale aj žiadosť o ruku.

Huslista Filip Jančík, ktorý je známy svojimi netradičnými koncertami či spoluprácami so svetovými hviezdami ako Avril Lavigne (36) či Karel Gott († 80), pokračuje v prerušenom koncertnom turné filmovej hudby. Aj v bratislavskej Starej tržnici zaznela hudba z filmov Gladiator, Game of Thrones, Harry Potter, Posledný Mohykán či iné skladby od skladateľov ako je Hans Zimmer, Ennio Morricone či autora Star Wars Johna Williamsa. Na koncerte bol aj Peter Dvorský a youtuber Dávid Dobrík, ktorý sa po rokoch vrátil na Slovensko.

Koncert v Bratislave bol však iný ako všetky ostatné. Známy huslista sa totiž priamo na koncerte odhodlal k odvážnemu kroku – pokľakol na kolená pred svojou priateľkou a pred očami všetkých divákov ju požiadal o ruku.

So svetovou majsterkou vo vytrvalostnej jazde na koni Luciou Supekovou sa spoznali na konferencii Mladí mladým a randili spolu asi dva a pol roka.

"Je to vysnívaná žena môjho života", priznal Filip a svadbu by rád uskutočnil do roka a do dňa. Predtým by však chceli ešte stihnúť dovolenku na Zanzibare.