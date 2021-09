Moderátori splnili príkaz hadieho muža z Ghany so zaťatými zubami: Neroztrhli sme ho?

Strašidelný hadí muž z Ghany menom Papi Flex ukázal v šou Česko Slovensko Má Talent nevídanú šou. To, čo dokázal so svojim telom, nedokáže len tak hocijaký hadí muž. Jakub to zhodnotil príznačne - obzrel si počas svojho vystúpenia každý kúsok svojho tela. Na koniec svojej šou prizval na pódium aj moderátorov, ktorí veľmi neochotne splnili jeho príkaz. Sledujte, o čo ich strašidelný muž požiadal a v stredu večer si na JOJ-ke pozrite aj jeho vystúpenie.