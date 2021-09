Herečka Gregorová spomína na lásku Brzobohatého († 79): Dojemné slová na 9. výročie jeho smrti!

Slovenská herečka Hana Gregorová (69) si každý rok pripomína deň, keď tento svet opustil jej milovaný manžel, herec Radek Brzobohatý († 79). Ten zomrel náhle 12. septembra 2012, len deň pred svojimi osemdesiatymi narodeninami.

Aj keď Gregorová našla opäť lásku po boku mladého Ondřeja Koptíka (37), svojmu zosnulému manželovi venovala slová plné emócií.

Gregorová si na pamiatku dňa smrti svojho manžela zaspomínala spoločnou fotografiou ich rodiny. „Drahí kamaráti, dnes je to už deväť rokov, čo odišiel nečakane z môjho života môj milovaný muž Radek,“ napísala a pokračovala nádherným vyznaním: „Láska moja, ďakujem ti za tých krásnych tridsaťdva rokov, ktoré sme spolu prežili, a ver, že v mojom srdci zostávaš navždy. Boli sme pekná a šťastná rodina. Tvoje najväčšie vyznanie: ‚Haninko, já bych bez tebe umřel‘, ma bude sprevádzať až do konca života,“ doplnila slová vďaky, ktoré adresovala manželovi do neba.