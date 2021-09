Pikantná premiéra Vondráčkovej s novým frajerom: Toto o ich sexe vytrúbil pred plnou sálou!

Veľká premiéra a hneď okorenená chúlostivým vyhlásením.

Česká speváčka Lucie Vondráčková (41) sa prvýkrát ukázala v spoločnosti s novým priateľom Petrom Vojnarom (45). Ako píše Blesk.cz, dostala úlohu porotkyne v súťaži Czech and Slovak PhotoGirl. Vojnar bol zase moderátorom slávnostného večera.

Uviedol sa šteklivým vyhlásením. ,,Nemám rád dlhé predohry, čo vie hlavne jedna osoba v sále,“ povedal pred všetkými, čo ho v posteli nebaví. Lucie nie práve vhodnú poznámku ustála. Nedala na sebe nič poznať a tvárila sa, akoby pikantné vyhlásenie o ich milostnom živote prepočula.

Blesk.cz pripomína, že to bol práve Vojnarov zmysel pre humor, ktorý ju dostal. ,,Zistila som, že má úplne brutálny humor, ktorý ma baví, takže všetko je dobré,“ vyhlásila už pred časom. Vojnar má z prvého manželstva synčeka, Vondráčková zo vzťahu s hokejistom Plekancom dvoch. ,,Ak nám to spolu vydrží, tak by spoločné dieťa nemal byť problém. Ja aj Lucka by sme ďalšie chceli,“ odtajnil zas moderátor.