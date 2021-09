Veronika Ostrihoňová v Silnej zostave otvára dôležité témy: Na jednu pálčivú sa obzvlášť teší

Moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová je mamou dvojročnej dcéry Sáry, ktorú vychováva spoločne s manželom Sajfom. Veronika sa však pomerne rýchlo vrhla naspäť do pracovného kolotoča a diváci ju majú možnosť pravidelne vídať na obrazovkách RTVS v relácii Silná zostava. V tej pravidelne so svojimi hosťami diskutuje na témy, ktoré hýbu našou spoločnosťou, no tie mamičkovské by ste v nej hľadali len márne. Veronika prezradila nielen dôvod, prečo sa im vyhýba oblúkom, no ponúkla aj malú ochutnávku toho, na čo sa v najbližších reláciách môžeme tešiť.