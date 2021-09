Takto ste ho ešte nevideli! Jána Mečiara (51) všetci poznajú ako uhladeného moderátora jojkárskych správ.

Nedávno sa však navliekol do športového úboru a poriadne na sebe zamakal na triatlone. Mečiar sa športom venoval odjakživa, no s triatlonom mal dlhšiu pauzu. „Po dlhých troch rokoch opäť na triatlone! Síce to nebol oslňujúci výkon, ale na opätovný začiatok to nebolo zlé. Teraz len pokračovať,“ zveril sa na svojom profile na sociálnej sieti jojkársky moderátor, ktorého zrejme v cieli nikto nespoznal.

Je teda možné, že ak Janko svoje slovo dodrží a bude trénovať, onedlho ho uvidíme na stupienku víťazov.