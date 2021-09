Náhla smrť hviezdy seriálu Chlapci a chlapi Borisa Slivku († 57): Srdcervúce slová milujúcej manželky do neba!

Nedokáže prestať plakať, pretože prišla o životnú lásku! V piatok šokovala celé Slovensko a Česko smutná správa, že zomrela hviezda seriálu Chlapci a chlapi Boris Slivka († 57).

Tvrdú ranu od osudu berie veľmi ťažko nielen jeho slávna starostlivá mama Maja Velšicová (85), ale aj celá rodina. Slivka žil dlhé roky v Amerike, kde našiel šťastie pri krásnej a milujúcej manželke Hane. Tá mu poslala do neba srdcervúce slová - milujem ťa, miláčik!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Slivkova manželka cíti neutíchajúci žiaľ a bolesť. Už nikdy nedá svojej láske pusu, neobjíme ho... Osud jej zobral muža života, ktorý jej bol vždy oporou. „Svet stratil najlepšieho realitného makléra, Borina. Stratila som lásku môjho života, najlepšieho priateľa, najlepšieho partnera na vtipy. Milujúceho otčima, syna, brata, osobného baristu, najcoolovejšieho DJ-a, najlepšieho zabávača, najlepšieho spolucestovateľa... Naše srdcia sú zlomené, ako sa snažíme vyrovnať s touto stratou. Boriho srdce zlyhalo, zatiaľ čo moje bolo zlomené na kusy. Milujem ťa, miláčik,“ napísala slová plné citov Borisova láska Hana na sociálnej sieti.

Manželia jednoducho patrili k sebe, boli do seba zaľúbení a klapalo im to. Tieto dni sú tak pre Hanu veľmi náročné a stále nedokáže uveriť, že jej láska už nie je pri nej. Smrť hviezdy seriálu Chlapci a chlapi prišla náhle a nečakane. „Oficiálna policajná správa ešte nebola vydaná, pretože to ešte stále prešetrujú. Ale je fakt, že dostal infarkt. Je to veliká tragédia,“ povedala jeho slávna mama Maja Velšicová. Jej milovaný syn skonal v aute. „Bolo na boku cesty, on to stihol zrejme ešte nejako stiahnuť. Lebo to bolo mimo mesta. On sa išiel prevetrať, zrejme sa zle cítil, neviem,“ vysvetlila umelkyňa.

Bude ho mať pri sebe

Pre vždy usmiatu Velšicovú je tak toto obdobie jedno z najhorších. So synom mala krásny vzťah a hoci žil za veľkou mlákou, o svoju mamičku sa neustále zaujímal. „Každý deň mi volal. Lebo sa o mňa bál,“ povzdychla si pani Maja. Tá je v týchto ťažkých chvíľach v kontakte so svojou nevestou.

„Práve so mnou hovorila a povedala mi, že ho dá do krematória a časť jeho popola mi prinesie,“ povedala s plačom Velšičová, no bolo cítiť, že sa aj teší, pretože ho bude mať pri sebe. „Áno, lebo napriek tomu, že mal americké občianstvo, sem sa vracal, pretože to tu miloval,“ uzavrela herečka. Obe ženy prišli o skvelého muža a hoci im ho už nikto a nič nevráti, v ich spomienkach a srdciach zostane naveky.