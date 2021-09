Speváčka Tina po rozvode so Separom: Pripravená na nový vzťah?

Každý si ide vlastnou cestou! Speváčka Martina Csillághová (37), alias Tina tvorila pár s Michaelom Kmeťom (34), alias Separom šesť rokov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ich vzťah však stroskotal a v auguste minulého roka išli umelci od seba. Zatiaľ, čo Tina po svojom boku nikoho nemá, raper sa už netají vzťahom s tanečníčkou Cynthiou Tóthovou (21). Najnovšie speváčka všetkých prekvapila vyjadrením, že sa novému vzťahu rozhodne nebráni.

Tomu, že sa speváčka Tina rozviedla s raperom Separom, ešte dnes mnohí nechcú ani len uveriť. No, žiaľ, aj ich svety sa vzďaľovali, a tak sa dvojica minulý rok rozhodla ísť od seba. Kto by však čakal, že to bude medzi nimi na ostrie noža, ten sa veľmi mýlil, keďže obaja majú medzi sebou dobré vzťahy. A tak si každý ide vlastnou cestou, no Separ na nej už nekráča sám. Vzťah prednedávnom nepriznával, aktuálne zábery z dovolenky z Talianska ale hovoria jasnou rečou.

So Cynthiou majú medzi sebou romantický vzťah a obaja žiaria šťastím. Na druhej strane je Tina, ktorá je šťastná s tým ako to je, ale natíska sa otázka, či dvere novému vzťahu úplne nezabuchla.priznala umelkyňa s humorom jej vlastným a tak dala najavo, že na vzťahy nezanevrela. A vyzerá to tak, že by partnera po svojom boku prijala.

Praje jej len to dobré

Aj napriek rozchodu si Separ a Tina udržujú priateľský vzťah. „Spolu so Separom vychádzame korektne. Myslím si, že s odstupom času môžeme zhodnotiť, že to bol dobrý krok z oboch strán. Zastavili sme to v tom čase, keď ešte tí ľudia vedia nejako spolu vychádzať, fungovať, komunikovať a nie je tam nejaká nenávisť,“ uviedla Tina v rozhovore Na scéne s Marekom Vagovičom. A najnovšie sa aj Kmeť vyjadril k speváčke. „Dúfam, že sa má dobre a je šťastná,“ netajil svoje myšlienky na sociálnej sieti Separ.