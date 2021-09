Ďurovčík po slávnostnej premiére muzikálu Škola ro(c)ku: Dojatý v objatí detských talentov

Divadelná sála nabitá emóciami. Uplynulý piatok zažil slávnostnú premiéru muzikál Škola ro(c)ku pod taktovkou známeho režiséra a choreografa Jána Ďurovčíka (50).

Na divadelných doskách to poriadne odpálili nadaní detskí herci, ale aj ich dospelí kolegovia. Výkony malých talentov boli bravúrne, a tak si počas predstavenia vyslúžili niekoľko standing ovation. Muzikálový fenomém, a najmä jeho protagonisti dojali k slzám aj samotného otca projektu!

Jánovi Ďurovčíkovi sa spoločne s RDS Art Group podarilo získať licenciu na aktuálne najväčší hit svetových muzikálových scén. Ide o dielo z pera Andrewa Lloyda Webbera s názvom School of Rock. Príbeh hovorí o bohatých deťoch, ktoré navštevujú konzervatívnu školu. Tam sa podvodom dostane skrachovaný rocker, ktorý z nich urobí rockové hviezdy.

A práve mladé talenty to na pódiu poriadne odpálili a všetkým vyrazili dych. No nielen deti, ale aj Martin Hudec, ktorý si zahral učiteľa v hlavnej úlohe. Celý muzikál priniesol obrovský zážitok, neutíchajúce potlesky a na záverečnej klaňačke sa všetky deti rozbehli do náručia Ďurovčíka, vďaka čomu bolo vidieť, že je medzi nimi pekný vzťah. „Ja mám úplne iné pocity na tejto premiére. Tým, že som otec a teraz, keď vás tých 13 detí objíme... Ten dar toho detského talentu a k tomu Martin Hudec, ktorý pri mne stojí 20 rokov, alternuje hlavné postavy, všetko, ale toto je pre neho. Ale hovorím, ako pribehli tie deti, pre mňa to bol jednoducho úplne iný pocit,“ povedal dojatý režisér Novému Času krátko po slávnostnej premiére.