Táňa Pauhofová otvorene o svojom strachu: Mám fóbiu z lodí

Takúto rolu by asi odmietla. Sympatická Táňa Pauhofová (38) je skvelá herečka, ktorá svoj talent ukazuje v každej úlohe a v každom projekte.

Najnovšie ju diváci môžu vidieť vo filme Známi neznámi, kde hrá jednu z hlavných postáv. No aj umelkyňa išla s pravdou von a priznala, ktorá rola by sa jej hrala len sťažka. Za všetkým je jej fóbia. Táňa Pauhofová hviezdi nielen na divadelných doskách, ale aj v množstve úspešných filmov. Sympatická herečka najnovšie priznala, z čoho má obrovskú nočnú moru a čo si ani v najhoršom sne nevie predstaviť, že by zažila.

„Vo všetkom sa dokážem prekonať, keď na to príde. Jediné, čo nezvládnem, sú lode. Mám strašnú fóbiu z lodí. Okrem toho, že mám strašný strach byť na lodi, tak ešte mám aj hroznú kinetózu (nevoľnosť pri cestovaní, pozn. red.), takže to mám také kombíčko, že mne je proste fyzicky príšerne a aj mnou prestupuje totálna hrôza. Tak to je jediné, že kebyže sa mi ozvali, že idú točiť o nejakej napr. rybárskej lodi, ktorá pláva a brázdi oceány, tak to by som asi nedala,“ prezradila Táňa v podcaste s Emmou Smetanou.

No predsa je ešte jedna vec, ktorú vyslovene nerada hrá.doplnila Pauhofová, ktorá patrí medzi naše najznámejšie herečky.