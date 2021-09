Legendárneho Milana Lasicu († 81) si uctili českí susedia: Cenu in memoriam prevzala jedna z dcér

Milovali ho nielen Slováci, ale aj Česi. Legendárny herec Milan Lasica († 81) zomrel na mieste, ktoré miloval. Počas kľaňačky 18. júla v jeho milovanom Štúdiu L+S odpadol a už sa mu, bohužiaľ, nepodarilo pomôcť.

Divadelný bard s neopakovateľným humorom a darom reči už predvádza svoje umenie v nebi. Pred pár dňami mal byť hosťom na festivale v zlínskom divadle, kde si mal prevziať cenu. Tú nakoniec odovzdali jeho dojatej dcére Hane (40), ktorej milovaný otec veľmi chýba.

Dojemná spomienka na Lasicu: Smatanová mu dala darček, z jeho reakcie sa šli všetci popukať Lasica mal byť hviezdou 25. ročníka česko-slovenského festivalu Setkáni - Stretnutia v zlínskom divadle. Veľmi sa na neho tešili všetci diváci. V júli však prišla tvrdá rana osudu, keď uznávaný umelec vydýchol na doskách, ktoré znamenajú svet. Na spomínanom festivale si mal prevziať cenu za celoživotný prínos československému divadlu. „Pán Lasica bol pred pár rokmi patrónom nášeho česko-slovenského festivalu, toho sme si veľmi vážili, bola to charizmatická osobnosť, každé stretnutie s ním bolo obohacujúce, to je bez diskusie,“ povedala pred časom pre portál zlin.cz Blanka Kovandová zo zlínskeho divadla.

Vedenie sa nakoniec rozhodlo samozrejme cenu odovzdať in memoriam do rúk Lasicovej dcéry Hany.neskrývala dojatie Hana.

Nenahraditeľný

Po uznávanom umelcovi tu zostalo prázdne miesto. Udalosť v Zlíne nebola jediná, kde sa mal velikán objaviť. Už počas leta mal Lasica otvárať druhý ročník Kina pod hviezdami v hlavnom meste. Presne tak, ako to bolo pri jeho vzniku. No keďže navždy odišiel do neba, na jeho miesto sa postavila ďalšia ikona herectva a jeho švagriná Emília Vášáryová.