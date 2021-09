Moderátorka Adriana Poláková po operácii: Nepríjemné komplikácie!

Zachránila ju prevencia. Moderátorka Adriana Poláková (45) zavesila kariéru v Teleráne na klinec, odišla žiť do kaštieľa v rakúskom Burgau, kde býva s priateľom Christianom.

No všetkých ešte viac šokovala, keď koncom júla priznala, že má po náročnej operácii. Len málokto vedel, že brunetka má zdravotné problémy, ktoré odhalila práve preventívna prehliadka. Žiaľ, aj po operácii ju zasiahli komplikácie.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Adriana Poláková na tento rok rozhodne len tak nezabudne. Najprv oznámila po 16 rokoch koniec v Teleráne a za touto zmenou bol jej vzťah s priateľom Christianom, s ktorým žije v rakúskom Burgau. Tam si spoločne kúpili kaštieľ, s ktorým majú veľké podnikateľské plány. No na začiatku týchto plánov by jej ani vo sne nenapadlo, že ju bude čakať náročná operácia. „Išlo o to, že som bola na klasickej preventívke, každá žena by ju mala absolvovať. Lekárka že hm, poďme sa pozrieť radšej bližšie, že čo to je. Išla som potom na kontrolné vyšetrenie na magnetickú a lekárka hneď že operácia,“ prezradila brunetka v Teleráne, ktorá priznala aj pooperačné komplikácie.

„Musíte potom rátať aj s komplikáciami, mňa chytila strašne silná anémia. Po operácii to išlo úplne že zle. Už predtým som nemala najlepšiu krv, nevedela som sa postaviť z postele, ako sa mi strašne točila hlava. Už mi je dobre, ďakujem všetkým doktorom a sestričkám, ktorí boli úžasní,“ uzavrela Adriana.