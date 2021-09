Tanečník v Česko Slovensko má talent otvorí Slávikovi bolestné rany: Jaro len ťažko udrží plač!

Televízia JOJ odštartovala uplynulú stredu veľkolepú šou Česko Slovensko má talent.

Už dnes sa dočkáme jej pokračovania a o záplavu emócií nebude núdza. A to nielen v radoch súťažiacich, ale aj za porotcovským pultom. Tanečník Norbert Grofčík (29) totiž predvedie tanečné vystúpenie, ktorým vyjadrí nielen emóciu týkajúcu sa pandémie koronavírusu, ale aj nádeje na lepšie zajtrajšky. Jeho interpretácia chytí za srdce hlavne porotcu Jara Slávika (47), ktorý len s ťažkosťami udrží plač. Koronavírus totiž udrel v jeho živote takou obrovskou silou, že sa dodnes nevie so stratou milovaných spamätať.

Tancom dojal všetkých. Nadaný tanečník Norbert Grofčík ukáže, čo v ňom je. Na pódiu šou Česko Slovensko má talent predvedie tanečné vystúpenie, ktoré vyvolá priam vlnu emócií. Standing ovation, ktorým ho odmení publikum, doplní aj porota, ktorá bude z jeho výkonu dojatá. Nielen tanec, ale aj jeho pointa a sprievodné videá naženú mnohým slzy do očí. Tancom totiž vyjadrí svoj postoj k pandémii koronavírusu, ktorá zasiahla aj jeho.

„V mojich choreografiách sa snažím zanechať aj nejaké posolstvo! Hľadal som tému, ktorá sa dotýka väčšiny z nás, no a myslím si, že momentálna pandémia zasiahla každého. Sám som bol svedkom toho, ako sa ľudia vzdávajú a strácajú sny a ciele len preto, že im niekto niečo zakázal, alebo to situácia nedovoľovala. To bola aj téma mojej choreografie, aby sa ľudia v prvom rade pozerali na seba a začali od seba, na sebe pracovať a nevzdávali sa ani v neľahkých situáciách. A hlavne sa prestali vyhovárať na druhých,“ povedal Novému Času tanečník, ktorý sa musí v tejto dobe tiež pretĺkať. „Nebolo to pre mňa jednoduché, no snažil som sa nájsť vnútornú motiváciu,“ priznal.