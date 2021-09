Ivan Tuli Vojtek podstúpil operáciu: Zásadná zmena po 20 rokoch!

Má orlí zrak! Herec Ivan Tuli Vojtek (59) podstúpil len nedávno zákrok, ktorý mu uľahčil život.

Umelec totiž dvadsať rokov nosil okuliare, bez ktorých sa nemohol ani pohnúť, pokiaľ si chcel niečo prečítať. Po novom ich však už nepotrebuje!

Vojtek patril medzi ľudí, ktorí musia nosiť okuliare. Zveril sa však do rúk odborníkov, ktorí mu zrak vrátili do starých dobrých koľají, a teraz vidí ako jastrab. „V 59 rokoch som sa zbavil okuliarov. Je to skvelé, úžasný pocit,“ neskrýval nadšenie pre Nový Čas herec, ktorý si na túto novinku musel zvykať.

„Aj keď prvý mesiac som mal stále strach, že kde som si položil okuliare, kde som ich zabudol. Až potom som si uvedomil, že už mi ich netreba. A vidím aj tie najmenšie písmenká. Samotná operácia bola bez bolesti, trochu som cítil tlaky, to bolo všetko,“ uzavrel s úsmevom Tuli.