Lucia Mokráňová v mučivom strachu: Ročnú dcérku hospitalizovali, čo sa stalo?

Fitneska Lucia Mokráňová (29) prežívala posledné dni chvíle hrôzy, plaču a neustáleho stresu.

Kvôli problémom s nožičkou musela byť jej dcérka Talinka (1) hospitalizovaná v martinskej nemocnici. Pre ňu ako matku to boli chvíle ako zo zlého sna a najradšej by zobrala všetku bolesť a trápenie na seba. Našťastie po piatich dňoch boli prepustené do domácej liečby a vyzerá to tak, že už bude len lepšie.

Mokráňová si počas uplynulých dní prešla peklom. Zdravotné komplikácie jej dcéry Talinky boli natoľko vážne, že skončila v nemocnici. „Už pár dní nespím a moje srdce puká od šialeného strachu a bolesti. Všetko by som najradšej zobrala na seba,“ opísala na instagrame svoje pocity z nemocnice.

Našťastie sa dcérkin stav zlepšil, a tak sa mohli vrátiť domov. „Sme doma a nožičku doliečime doma. Tých 5 dní v nemocnici mi zobralo asi 10 rokov života, bol to šialený strach, stres, nervy,“ priznala a doplnila, že rozhodujúce budú nasledovné týždne.

„Nechcem toto už nikdy zažiť, to, čo sa stalo, a o to väčší mám aj teraz strach. Verím, že už je to za nami... Talinka má našťastie výsledky v poriadku, ešte máme lieky, budem pokojnejšia tak o dva týždne, až jej vôbec nič nebude. Ale podstatné je, že sme doma a Talinka je šťastná a behá,“ dodala s nádejou Mokráňová.