Prachař si ani v šou ČSMT neberie servítku: Drsné útoky na ex Hanychovú!

Nevedia si prísť na meno. Porotca šou Česko Slovensko má talent Jakub Prachař (38) má očividne na svoju exmanželku Agátu Hanychovú (36) stále ťažké srdce.

Pár šiel od seba v apríli 2019 a súd ich manželstvo definitívne ukončil v septembri 2020. Za ten čas sa však veľa zmenilo a samotná brunetka mala odvtedy niekoľko partnerov. No, ako sa zdá, šťastie našla až teraz po boku podnikateľa Jiřího (44). A aj keď samotný Jakub má tiež novú partnerku Saru Sandevu (24), určité veci u svojej ex očividne nevie prehrýzť a na muške ju má aj za porotcovským pultíkom!

Jakub Prachař je aj tento rok jedným z porotcov jojkárskej talentovej šou Česko Slovensko má talent. A aj v tejto sérii nešetrí vtipnými komentármi, avšak až často nenápadne naráža aj na svoju exmanželku Agátu Hanychovú, s ktoru sa nerozišli v najlepšom. Ona zostala bývať v ich dome a Jakub sa musel odpratať. Stále ich však spája ich dcérka Mia, ktorá sa na herca a moderátora neskutočne podobá.

Keď sa počas šou ozvalo, aby Prachařa v šou vymenili za Pepu Vojtka, herec vyrývačne reagoval: „Ja viem, je pravda, že by ma mali vymeniť, ale chápte, ja musím postaviť ďalší dom a peniaze sa nepýtajú.“ A takto svoju ex nešetril niekoľkokrát. „Kubo dával počas natáčania pri vystúpeniach veľa narážok na svoju bývalú ženu, nič jej nedaroval, napríklad na tému čepčenie, keďže nevedel, čo to je, že sa to robí, aby mu žena bola verná, poznamenal, že to mal urobiť pri svojej svadbe,“ prezradil Novému Času zdroj z televízie.