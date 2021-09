Herec Sväťo Malachovský to v súkromí nemal jednoduché. Po nevydarenom vzťahu s Ľubicou Čekovskou našiel šťastie v náručí mladej herečky Petry Molnárovej, no ani toto manželstvo mu nevyšlo. Sväťo je však trojnásobným otcom a stále nie je rozvedený, tak sme boli zvedaví, ako je na tom so vzťahmi dnes. Jeho odpoveď vás prekvapí.