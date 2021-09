Herečka Kristína Turjanová sa posťažovala, že melie z posledného: Napriek tomu neodolala ďalšej ponuke

Z jedného projektu do druhého. Hviezda Oteckov Kristína Turjanová (41) prežíva rušné obdobie. Uplynulý mesiac cítila obrovský strach o svojho manžela, motocyklového pretekára Martina Vaculíka (31).

Ten na pretekoch utrpel vážny úraz, ktorý si vyžiadal okamžitú operáciu. Inak trávi vyťažený pretekár väčšinu času mimo domu a väčšia časť starostlivosti o domácnosť a ich dvoch synov zostáva na pleciach známej herečky. Tá však napriek tomu prijíma jednu ponuku na prácu za druhou. Ako to zvláda?!

Kristína Turjanová ešte donedávna hviezdila v markizáckom seriáli Oteckovia. No scenáristi celej rodine vrátane herečky dali na nejaký čas stopku. Na tmavovlásku bolo toho už počas pandémie koronavírusu priveľa a priznala, že sa má čo obracať, aby vedela zmanažovať nielen svoju prácu, ale aj deti a domácnosť. Práve počas sezóny, keď je jej manžel Martin mimo domova, je na všetko úplne sama. „Mám sa ťažko. Ťažko pre koronu a pre tie všetky obmedzenia. Vlastne celý ten rok od tých prvých obmedzení, ktoré sme mali, sa to tak tiahne a som strašne vyčerpaná. Cítim, že padám na hubu,“ otvorene priznala v podcaste Marakua. A tak sa mohlo zdať, že práve vďaka tomuto kroku o konci v seriáli sa jej bude lepšie dýchať a bude mať viac času. No Kristína očividne svoju prácu miluje, a tak kývla na ďalšiu ponuku od televízie, ktorá jej zaberie ďalší voľný čas.

Neodolala

Turjanová napriek mnohým povinnostiam neodolala a na ďalšiu ponuku z Markízy opäť prikývla. „Herečka Kristína Turjanová si zahrala v seriáli Pán profesor epizódnu postavu mamy študenta a zároveň členku seriálového profesorského zboru. Nie je vylúčené, že sa ešte v seriáli Pán profesor objaví,“ uviedla pre Nový Čas PR manažérka Markízy Andrea Macáková. Aj keď má teda toho herečka niekedy plné zuby, vyzerá to tak, že vždy dokáže zmanažovať nielen svoju domácnosť, ale aj deti, s ktorými jej musia z času na čas pomáhať opatrovateľky.