Herec Milo Kráľ si počas pandémie zvykol na pohodu: Prácu už krešem

Zvykol si na voľné večery. Charizmatický herec Milo Kráľ (46) je aktuálne známy najmä z markizáckeho seriálu Sestričky. Okrem toho stále hviezdi na doskách, ktoré znamenajú svet, a vášnivo sa venuje hudobnej tvorbe.

Aj jemu pandémia koronavírusu síce priniesla nepríjemné časy, avšak dokázal si nájsť aj niečo pozitívne.

Milo Kráľ sa opäť objavuje na televíznych obrazovkách vo štvrtej sérii úspešného seriálu Sestričky. No ľudia ho môžu vidieť aj v Divadle P. O. Hviezdoslava, kde ešte stále hrá tri predstavenia. Aj hercovi však koronavírus ukázal, aké je dôležité spomaliť a užívať si voľný čas.

„Ja už veľa vecí v divadle neberiem. Nejako som si zvykol, a teraz ešte počas korony, na tie príjemné voľné večery. Ono to nie je až také závideniahodné povolanie, keď si v divadle vyťažený. Ja si teraz neviem predstaviť, keď som mal pred tými 15 rokmi bežne 20 predstavení mesačne, že ako som to akoby uhral. To je hrozná nakladačka aj na psychiku, nielen na ten čas,“ priznal v rozhovore s Katou Martinkovou Milo, ktorý si veľmi dobre rozmyslí, do ktorého nového projektu pôjde.