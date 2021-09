Nočná mora každej matky! Bábätko českej herečky prestalo dýchať, zachránilo ho jediné

Nikol Štíbrová (34) je česká influecerka a herečka, účinkovala napríklad v seriáloch Vyprávěj a Pojišťovna štěstí.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Talentovaná blondína naspievala tiež pieseň k filmu Príliš osobná známosť s IMT Smile. Pred troma mesiacmi jej život rozžiarilo narodenie druhého synčeka. K štvorročnému synčekovi Mathiasovi jej v júni pribudol malý Tobias, ktorého kvôli hustému porastu hlavy prezýva Mauglí.

Tomu však pred pár dňami išlo o život, chlapček prestal dýchať! Tobias prežil vďaka pohotovej reakcii otecka Petra. Ako píše Blesk.cz, s Nikol absolvovali kurz prvej pomoci deťom. Keď monitor ohlásil, že chlapec nedýcha, jeho otec zachoval duchaprítomnosť.

,,Ďakujem, ďakujem, ďakujem, ďakujem svojmu mužovi, že zachoval pokoj a Mauglího rozdýchal. Si najväčší frajer, najväčší,“ vyjadrila sa na sociálnej sieti obľúbená influencerka, ktorú na Instagrame sleduje 629-tisíc ľudí.

Tým Nikol vysvetlila, čo sa presne udialo. ,,Človek si hovorí, že sa mu to nestane, ale ono sa to normálne deje celkom často a často vám ten monitor naozaj zachráni dieťa. A deje sa to aj zdravým deťom. Po troch minútach, čo ho Péťa dal do postieľky, zapol monitor a odišiel, sa monitor rozhúkal a malý už bol biely a nedýchal. Pretože si nevie odkašlať, tak buď mu zaskočil sopeľ alebo mlieko,“ opísala.

Manželia pre istotu vyrazili so synčekom do nemocnice, našťastie je v poriadku. Blesk.cz pripomína, že syndróm náhleho úmrtia novorodenca nastáva, keď dieťa prestane dýchať. Ak mu nie je poskytnutá resuscitácia, bábätko môže zomrieť.