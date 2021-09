Speváčka Michaela Misha Paľová zavesila pred deviatimi rokmi svoju kariéru na klinec a stala sa mamou so všetkým, čo k tomu patrí. Dvojičky Mia a Nala sú pre speváčku všetkým a nedá na ne dopustiť. Vyzerá to však tak, že speváčka sa rozhodla vrátiť do sveta šoubiznisu, nakoľko kývla na spoluprácu so zoskupením Wawawu, za ktorým stoja Robo Tkáč a Martin Ferenčík. Vďaka tomu je na svete chytľavá novinka s názvom Your Science. Že by to bola predzvesť nového albumu? Misha v tom má jasno!