Moderátorka Česko Slovensko má talent Jasmina Alagič si prežila muky: Koniec trápenia?!

Bolo to pre ňu skutočne náročné! Novou televíznou hviezdou je už nejaký ten piatok Jasmina Vrbovská Alagič (32).

Sexbomba sa len nedávno stala moderátorkou úspešnej zábavnej šou Česko Slovensko má talent. Nakrúcanie kastingových kôl má za sebou, no rozhodne to pre ňu nebola prechádzka ružovou záhradou. Jasmina musela prekonať strach, siahnuť na dno vlastných síl a nielen to! Novému Času otvorene porozprávala o najťažších momentoch, ktorých sa však zbaví len na pár týždňov.

Kariéra Alagič naberá na obrátkach raketovou rýchlosťou. Z nie príliš známej moderátorky módnej televízie je dnes vyhľadávaná tvár, ktorá dostáva ponuky do veľkých projektov. Tým posledným je šou Česko Slovensko má talent, ktorá štartuje už dnes večer na obrazovkách Jojky. Tvorcovia si krásku vybrali pre jej prostorekosť, trefnú a vtipnú pohotovosť a určite aj atraktívny vzhľad. Jasmina má už za sebou nakrúcania kastingov, kde jej robil spoločnosť jej moderátorský partner David Gránský.

Pre samotnú Jasminu to však nebolo med lízať. Výroba trvala od rána do neskorých nočných hodín. Moderátorka tak musela byť odrezaná od milovaného syna Sanela a manžela Rytmusa. Vracala sa domov, keď už malý dávno spal v postieľke. Aby toho nebolo málo, sexica mala počas týchto dní úraz a posledné tri dni musela odmoderovať so zafixovanou rukou. V bolestiach a s úsmevom na perách musela vítať súťažiacich a na oddych a regeneráciu tak mohla zabudnúť.

„Nakrúcanie s tou poranenou rukou bolo trochu zložité práve preto, že som nemohla vyjadrovať všetky emócie tak expresívne, ako mi srdce kázalo. Nemohla som toľko tancovať, toľko objímať a toľko tlieskať, ako by som chcela. Ale to vôbec nevadí, lebo môj fantastický kolega ma v tomto nahradil a robil to aj za nás. Takže toto bolo trošku obmedzujúce,“ priznala Novému Času Alagič.