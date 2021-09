Sexi Zuzana Belohorcová šokuje: Mindráky zo samej seba?!

Bývalá televízna moderátorka Zuzana Belohorcová (45) pred rokom opustila slnečné Miami, kde roky žila. S celou rodinou nakoniec zakotvili na španielskom ostrove Tenerife, ktorý im prirástol k srdcu.

Dokonca si aj tu našla popri povinnostiach čas, pokračuje v cvičení a udržiavaní svojho zdravého životného štýlu. Aj vo svojom veku stále vyzerá úžasne. Priznala však, že tak, ako mnohé ženy, aj ona pozoruje na sebe nedostatky. A že ich nie je málo.

Belohorcová patrí už roky k najkrajším ženám šoubiznisu. Svoju sexi postavu si udržuje zdravou stravou, ale najmä cvičením, ktorému sa aktívne venuje. Teraz však otvorila tému filtrov na sociálnych sieťach, ktoré dokáže zmeniť vizáž človeka na nepoznanie.

Aj keď je blondínka zástankyňou prirodzenej krásy, prezradila, že aj ona sem-tam nejaký použije. „Stále dokola skloňovaná téma na sociálnej sieti... Retuš, filtre rôznych druhov a iné vychytávky. Budem úprimná, ak sa priznám, že i ja ich občas používam, ale oveľa radšej razím cestu prirodzenosti,“ priznala Belohorcová a neštítila sa dodať, aké nedostatky na sebe pozoruje.

„Áno, mám vrásky, kŕčové žily, od slnka pigmentové fľaky, riedke vlasy, zvädnutejší zadok, tehličky na bruchu by ste u mňa ťažko našli, vráskavý dekolt a ešte by sa toho našlo. Ale som to ja, zdravá, vysmiata a iná už nebudem,“ napísala k fotkám. Na tých ju fanúšikovia mali dokonca možnosť vidieť s filtrom, no tiež takú, aká skutočne je. Zmena bola jasne viditeľná, no Zuzana je stále prirodzene krásna aj bez retuše.