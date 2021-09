Komička Evelyn prekonala strach: Na toto sa odhodlávala 3 roky!

Pre Evu Kramerovú (31), ktorú verejnosť pozná viac ako Evelyn, sa leto zrejme ešte neskončilo. Blondínka sa totiž vybrala k jazeru do Piešťan, kde sa znenazdajky ocitla na wakeboarde. To, čo bolo pre ňu roky veľkým strašiakom, sa nakoniec zmenilo na realitu a blondínka zrazu brázdila vodu na vleku, ktorý ju vláčil po celom jazere.

Evelyn je za každú srandu a popri pracovnej vyťaženosti si dokáže nájsť čas aj sama pre seba. Na výlet sa tentoraz vybrala do Piešťan, kde bolo jej zámerom stráviť príjemný čas pri dobrom jedle. Všetko sa však zvrtlo a blondínka sa už zrazu navliekala do neoprénu. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Pôvodne som sa chcela ísť len najesť, ale skončilo sa to takto. Po 3 rokoch som konečne skúsila wake. Jazdili tam dve baby, tak sa ich pýtam, aké to je, či ťažké, alebo čo a ani som sa nenazdala a už som sa tlačila do neoprénu. Milujem spontánne rozhodnutia! Som na endorfínovom vrchole, hoc mám svalovicu ako svet, lebo dnes som na tom prvýkrát stála a dala som celé kolečko. Jupíííí, milujem život! Ďakujem skvelému inštruktorovi a babám, ktoré ma do toho namočili,“ nechala sa počuť nadšená Evelyn.