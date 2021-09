Herec Josef Laufer je už rok a pol v umelom spánku: Krok dcéry veští to najsmutnejšie

Český herec Josef Laufer (82) absolvoval pred rokom a pol operáciu srdca.

Hoci šlo o plánovaný zákrok na chlopni, umelec opadol do kómy a doposiaľ sa z nej neprebral. Laufer stále leží v pražskej nemocnici, v januári ho dokonca na lôžku zaočkovali proti koronavírusu. Ako píše portál Expres, leží s otvorenými očami, bohužiaľ však nevníma.

Jeho najväčšou oporou je dcéra Ester (50), ktorá ho pravidelne navštevuje a až doteraz verila v zázrak. Jej posledný krok však naznačuje, že aj ona sa už vzdáva nádeje.

Ako píše denník Blesk, ešte v auguste 2019 bol Laufer v pracovnom nasadení, napísal scenár k novému detskému muzikálu Ostrov pokladov a chystal sa chopiť réžie. Tesne predtým, ako mali začať skúšky, podstúpil zákrok, po ktorom sa už, bohužiaľ, k práci nevrátil.

Teraz, po roku a pol, sa dcéra Ester zjavne definitívne zmierila s tým, že jej otec sa už svojho rozrobeného diela nechopí. Pre muzikál preto hľadajú nového režiséra. Denníku to potvrdil producent Oldřich Lichtenberg. ,,S Ester sme sa zhodli, že aj keby sa stal zázrak a Pepík by sa prebral, aj tak by už asi nemohol pracovať,“ povedal s tým, že muzikál uvedú na jar 2022 v Divadle Broadway ako poctu Lauferovi.