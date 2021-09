S Momou v zákulisí veľkolepej šou ČSMT: Toto nikde inde neuvidíte!

Obľúbená šou Česko Slovensko má talent sa opäť vracia na televízne obrazovky a aj jej deviaty ročník sľubuje množstvo dychberúcich vystúpení a skvelej zábavy. O tú sa postará nielen zohratá porota, no aj nová moderátorská dvojica v zložení Jasmina Alagič a David Gránský. To, čo sa deje v zákulisí šou, však vedia len tí najpovolanejší, no tomu je koniec. Vyberte sa spoločne s Momou do bacsktageu šou a uvidíte to, čo ste ešte nevideli!