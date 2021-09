Nešťastná fitneska Mokráňová skončila s dcérkou Tali v nemocnici: Náhla hospitalizácia!

Nečakaný zdravotný problém. Fitneska Lucia Mokráňová (29) len nedávno vyšla s pravdou von, že bude musieť v čo najkratšom čase podstúpiť reoperáciu pŕs.

No to, čo nečakala ani v najhoršom sne, sa stalo skutočnosťou. Aj so svojou malou dcérkou Tali (1), ktorú má s priateľom Martinom, skončila v Univerzitnej nemocnici v Martine. Ozvali sa dávnejšie problémy jej milovanej dcéry?

Lucia Mokráňová prežíva nešťastné a strachom poznačené obdobie. Čoskoro bude musieť ísť blondínka na operačný stôl. „Áno, budem musieť podstúpiť v čo najkratšom čase reoperáciu pŕs. Zistili mi to na prehliadke, ktorú som roky zanedbávala a myslela som si, že keď ma nič nebolí, tak mi nič nie je, a to bola veľká chyba. Nebola som na prehliadke päť rokov, lebo ma nič nebolelo a povedala som si, že som mladá a zdravá,“ priznala Mokráňová pre Nový Čas.

Aby toho nebolo málo, ukázalo sa, že veľmi nečakane a náhle skončila aj so svojou malou princeznou Tali v Univerzitnej nemocnici v Martine. „Prepáčte, že nie som aktívna. Výzvu docvičte. Všetky pracovné veci dobehnem neskôr. Niekedy sa stanú veci, s ktorými ani vo sne nerátate. Ospravedlňujem sa. Majte sa pekne zatiaľ,“ napísala Mokráňová, ktorá mala o svoju dcérku strach aj 3 mesiace po jej narodení, keď s ňou musela vyhľadať kardiológa. Či si však nečakanú hospitalizáciu vyžiadali zdravotné ťažkosti Lucie alebo jej dcérky, známa fitneska do uzávierky nekomentovala.