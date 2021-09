To Dudince ešte nevideli: V tomto vyprsená Kucherenko sadla na bicykel?

Modelka Silvia Kucherenko (38) vie, ako si užívať život. Koniec leta sa rozhodla užiť v kúpeľnom mestečku Dudince. Svojej povesti sexice však nezostala nič dlžná a do kúpeľov sa nahodila do sexi šiat, ktoré doplnila topánkami s vysokými podpätkami. Tie však musela onedlho zahodiť. Na blondínku tam totiž čakali aktivity, ktoré by v „štekloch“ zvládla len ťažko. Vidieť však Silviu šantiť na horskom bicykli je rozhodne zážitok. Čo všetko si vyskúšala na svojom pobyte a ako si to tam užila?