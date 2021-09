Utajený kontrakt Wisterovej! Prečo RTVS ukrýva zmluvu moderátorky na očkovaciu lotériu?

Na obrazovkách verejnoprávnej televízie sa aj včera konala veľká očkovacia lotéria s názvom Byť zdravý je výhra.

Programom sprevádzajú už od polovice augusta Vera Wisterová (44) a Marcel Forgáč (50), ktorí si za túto prácičku aj poriadne prilepšia. RTVS zverejnila zmluvu medzi ňou a Forgáčom, v ktorej mu garantuje zárobok vo výške až 34 200 eur! Rovnakú rozprávkovú sumu by si však mala na svoje bankové konto pripísať aj samotná Vera, no jej zmluva akoby sa do zeme prepadla.

Nový Čas ešte pred štartom relácie avizoval, že by sa mali honoráre moderátorov pohybovať v rozmedzí 20- až 30-tisíc eur. V konečnom zúčtovaní sa však suma pre každého z nich vyšplhala až na 34 200 eur. Do tejto sumy tak spadá nielen odmoderovanie 12 nedeľných priamych prenosov, ale aj denné losovania od pondelka do piatka či komunikačná kampaň, ktorú televízia spúšťala ešte pred štartom lotérie.