Jozef Jopo Poláček sa stane trojnásobným otcom: Prezradil pohlavie bábätka

Moderátor Jozef Jopo Poláček (51) pendluje medzi Slovenskom a Kubou pravidelne.

Dôvodom sú nielen podnikateľské aktivity, ale aj jeho rodina. Zatiaľ čo jeho prvý syn Joshua (9) žije s matkou, Kubánkou Glendou (31) momentálne na Slovensku, Jopo si zariaďuje na Kube nový život po boku novej priateľky. Mladučká Elizabeth (22) mu už porodila dcérku a teraz sú v radostnom očakávaní opäť. A tak na počesť ich ďalšieho potomka zorganizovali veľkolepú párty s moderátorom, kde sa dozvedeli pohlavie budúceho člena ich mladej rodiny. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Poláček odišiel na Kubu pred mnohými rokmi. Pustil sa tam do podnikania v gastre a okrem toho si tam začal budovať rezidenciu, ktorú momentálne ponúka aj turistom ako ubytovacie zariadenie. Svoj život tak žije na dvoch miestach. „Mňa kedysi zvádzal svet. Ja som doma už asi všade. Tam kde práve som sa cítim doma. Na Slovensku mám svoje zázemie. Moja bývalá manželka so synom žijú na Slovensku, čiže je to môj domov, lebo je tu môj syn a mám tu rodičov. Ale tým, že na Kube mám tiež to svoje, to fyzické, mám tam moju usadlosť aj partnerku a dcérku, tak som doma aj tam,“ povedal Novému Času Jopo.

Aj keď mu prvé manželstvo s Kubánkou Glendou nevyšlo, zostali priateľmi a na ďalšiu lásku rozhodne nezanevrel. Do náručia mu padla jeho nová priateľka Elizabeth, ktorá je od neho podstatne mladšia, ale v láske im to rozhodne nebránilo.