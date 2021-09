Lucia Mokráňová musí ísť na operačný zákrok: Zdravotné problémy kvôli implantátom?!

Netreba to zanedbávať. Sexi fitneska Lucia Mokráňová (29) žiari šťastím a veľkú radosť jej robí aj jej dcérka Talinka (1), ktorú má s priateľom Martinom.

No šťastné chvíle znenazdajky vystriedali tie smutnejšie. Blondínka po preventívnej prehliadke, ktorú, žiaľ, zanedbávala, zistila, že čoskoro bude musieť ísť na operačný stôl. Exfarmárka Lucia Mokráňová na svojom zovňajšku tvrdo maká a jej postava je doslova závideniahodná. Cvičí pravidelne, zdravo sa stravuje a je inšpiráciou pre množstvo iných žien.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

No samotná fitneska sa nikdy netajila tým, že aj ona si dala niečo na svojom tele vylepšiť. Už v minulosti podstúpila plastiku pŕs a nijako to neodsudzuje, pokiaľ je všetko s mierou. No v súvislosti s tým sa teraz dozvedela nemilú správu. „Áno, budem musieť podstúpiť v čo najkratšom čase reoperáciu pŕs. Zistili mi to na prehliadke, ktorú som roky zanedbávala a myslela som si, že keď ma nič nebolí, tak mi nič nie je, a to bola veľká chyba. Nebola som na prehliadke päť rokov, lebo ma nič nebolelo a povedala som si, že som mladá a zdravá,“ priznala Mokráňová pre Nový Čas.

„A popravde na celý ten priebeh sa neteším, ale verím, že výsledok bude fajn, veď všetko zlé je na niečo dobré, však?!“ dodala na záver sympatická Lucia, ktorá verí, že pôjde príkladom iným ženám a poukáže na to, aká je dôležitá prevencia.