Nečakaná smrť youtubera Maja Semana († 20): Srdcervúce slová zničenej matky

Uplynulú stredu otriasla online svetom informácia o nečakanej smrti mladého influencera Maja Semana († 20). Mladík si vytvoril silnú fanúšikovskú základňu, kde sa tešil priazni viac ako 95-tisíc ľudí.

Nečakanú smrť potvrdila jeho matka, s ktorou mal mať mladý talent problémy už dlhšiu dobu. Nielen to malo však byť boliestkou na jeho krehkej duši. Mladý youtuber sa mal totiž liečiť zo závislosti od drog. Jeho mama je zdrvená a synovi posiela do neba srdcervúci odkaz.

Majo Seman bol známym slovenským influencerom. Svojim followerom sa v uplynulých dňoch zveril, že im ďakuje za ich podporu vo veľmi ťažkom čase. Mladík sa totiž už nejaký čas liečil z dlhodobej závislosti od drog a nastúpil kvôli tomu aj do liečebne. Navyše mal komplikovaný vzťah so svojou mamou. Majo tvrdil, že po tvrdších omamných látkach siahol vtedy, keď ho matka pred niekoľkými rokmi vyhodila z domu.

No ona sama v nedávnom videu, ktoré natočila s Majom, povedala, že sa vyhodil on sám. Neskôr sa youtuberovi podarilo vyhrabať zo dna a pred týždňom sa pochválil, že bez návykových látok funguje mesiac. „Len taká menšia pozitívna správa, prvý mesiac bez drog mám dnešným dňom za sebou, som taký šťastný, všetko je na dobrej ceste, už to nebude dlho a budete ma mať späť čistého a nezastaviteľného,“ napísal Seman v jednom zo svojich príspevkov.

Náhla smrť

Démoni však mladého youtubera zrejme ovládli. Správu, ktorú nikto nečakal, priniesla uplynulú stredu jeho mama, ktorá prežíva chvíle ako z najhoršieho sna.

„Majko už nenatočí žiadne video. Dnes mi polícia oznámila, že môj syn zomrel. Nie sú slová, ktoré by vyjadrili bolesť a smútok. Navždy bude so mnou. Nech odpočíva v pokoji a jeho duša nájde to, čo vždy hľadala. Nedokázala som ho zachrániť. Mrzí ma to,“ znel srdcervúci odkaz Majkovej mamy, ktorá dodala: „Neviem, ako to zvládnem... tak strašne si to vyčítam, tak strašne to bolí.“