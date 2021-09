Priatelia moderátora Hrubeša († 84) zostali nemilo zaskočení: Utajený pohreb len v kruhu rodiny

Smutná správa o smrti českého moderátora Eduarda Hrubeša († 84) zasiahla Česko a Slovensko ešte 22. augusta.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tvár legendárnej relácie Tak neváhej a toč! ľudí pred obrazovkami bavila dlhých desať rokov. Naposledy vydýchol v opatrovateľskom dome, v ktorom posledné roky žil. Aj keď na sklonku života strácal orientáciu, dokázal zabaviť svoje okolie a priateľov, ktorí ho zbožňovali. Napriek tomu sa posledná rozlúčka konala v tajnosti, len s najbližšou rodinou.

Hrubeš si svojím humorom a darom slova získal počas kariéry množstvo fanúšikov, priateľov a kolegov. Tí na neho spomínajú v najlepšom. „Mal zmysel pre humor, bolo príjemné pracovať s ním,“ povedala pre Aha! Hrubešova kolegyňa, moderátorka Saskia Burešová. Rodina sa však rozhodla pohreb pred priateľmi utajiť a rozlúčiť sa v tichosti, v kruhu najbližších.

Verejné rozlúčenie si vôbec nepriali, čo zaskočilo aj viacerých Hrubešových priateľov. „Blanka je manželka herca Ivana Jiříka. Je to známy človek. A jej maminka Blanka pracovala v televízii ako kostýmová výtvarníčka. Veď to sú ľudia, ktorých vidieť,“ priznal Hrubešov priateľ, ktorý mu chcel na obrad priniesť aspoň kvetiny. To mu však ako mnohým dopriate nebolo.