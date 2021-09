Nora Kabrheľová po priznaní psychických problémov začína nový život: Útek do Bratislavy!

Televízna megahviezda Nora Kabrheľová (62) sa po sláve, ktorú zožala vďaka televíznym projektom, držala dlhé roky v ústraní.

To sa však zmenilo pred pár mesiacmi, keď jej hviezda opäť vystrelila vo virtuálnom svete. Na sociálnych sieťach má desaťtisíce sledovateľov, ktorí hltajú každé jej slovo či reklamu. Jej život tak opäť nabral na obrátkach, a to doslova. Po tom, čo priznala čierne dni a neľahký život pod mračnami turbulentnej minulosti, zbalila kufre a po 62 rokoch opustila rodný východ!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Život Nory Kabrheľovej, ktorá sa v minulosti preslávila priezviskom Mojsejová, má všetky farby. Z neznámej podnikateľky sa v 90. rokoch stala televízna hviezda, ktorá žiarila dlhé roky. Honosný a nákladný život patril k jej štandardu a aj preto si vyslúžila nálepku kontroverznej osoby.

Veľký zlom v jej živote nastal po tom, čo išli s exmanželom Braňom od seba, začala mať opletačky s políciou a do toho sa zaplietla s postavičkou z jej vlastnej reality show Mojsejovci, Františkom Kabrheľom, prezývaným Versače. Po škandáloch sa však stiahla z očí verejnosti. Užívanie si dôchodku však má pre Noru často trpkú príchuť.

„Je pravda, že som na tom psychicky veľmi zle. Od roku 2013 beriem lieky, vlastne od doby, ako som sa dostala do basy. Musím si to nejako liekmi vykompenzovať, aby som vôbec nejako prežila deň. Som rada, že som na dôchodku, lebo inak by som to nezvládla,“ priznala pred časom rodená Košičanka, ktorá sa dokonca presťahovala z Košíc do Sabinova.

Rodinu však stále navštevovala. „Na mňa prídu tie všelijaké stavy hocikedy a nečakane, a moja rodina to na mne hneď vidí. Tá zmena prostredia mi však sem-tam urobí naozaj dobre. Zmením prostredie, vyvetrám hlavu...,“ povedala. Ešte predtým však ušla pred zvedavou verejnosťou aj do Maďarska, kde sa usadila v malom mestečku.

Tam žila niekoľko mesiacov v úplnej anonymite, ale predsa len sa po čase opäť vrátila na východ. Nora však šokuje po rokoch opäť a „vyvetranie hlavy“ zrejme potrebuje znova. Ako sa totiž podarilo Novému Času zistiť, Kabrheľová zdvihla kotvu a z východu nadobro odišla. Voľba padla na Bratislavu, kde chce niekdajšia megahviezda žiť! Čo ju viedlo k tomuto zásadnému kroku?