Herec Juraj Kemka o korone: Manželka mala mesiace problémy!

Koronavírus zaútočil u veľkého množstva Slovákov a neobišiel ani rodinu herca Juraja Kemku (45). On, jeho manželka Adriána (41) a ich dvaja synovia Šimon (7) a Matúš (4) si prešli neľahkým obdobím. Umelcovu polovičku dokonca trápili problémy dlhé mesiace.

Kemkovcov zasiahol covid v decembri 2020 a z celej rodiny si to najviac odniesla Jurajova manželka. „Ja som to mal v decembri, ešte pred Mikulášom sme sa nakazili. Nemám to, že by som sa trápil niečím postcovidovým, ale Adriána to mala také, že dva - tri mesiace mala sprievodné príznaky. Aj priebeh bol taký blbý dosť, aj som sa jej každé ráno pýtal: Adrika, už ti je lepšie? ... Nie, ešte horšie,“ opísal ich boj v podcaste Braňo Závodský Naživo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vírus zaútočil aj na ich deti, tie však našťastie nepotrápil dlho. „Jeden deň ráno sa zobudili a Šimon sa tak čudne smial, bolo to kvôli covidu. Mali teplotu, celý deň tak tridsaťosem obidvaja, tak sme im dali Paralen. No a na druhý deň už, chvalabohu, to odišlo,“ dodal. Kemka po vyliečení neváhal ani chvíľu a keď prišla možnosť, dal sa proti koronavírusu zaočkovať. „Je tam! Vy, ktorí ešte stále váhate dať sa zaočkovať proti covidu, urobte to, nech ho spoločne porazíme. Nepočúvajte a nečítajte konšpiračných špecialistov,“ vyzýval herec na instagrame.