Exfarmárka Lucia Mokráňová je už viac ako rok hrdou mamou dcérky Tali, ktorú vychováva spoločne s partnerom Martinom. Sympatická blondínka žiari šťastím a vyzerá to tak, že jej ku šťastiu nič nechýba. Opak je však pravdou a Lucia nemá problém otvorene pomenovať, čo to je. Dokonca to takmer denne dáva vyžrať aj svojmu partnerovi.