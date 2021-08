Moderátor Jozef Jopo Poláček odhalil veľké plány so svojou haciendou: Luxus na Kube, o akom sa vám ani nesníva!

Bývalý moderátor Jozef Jopo Poláček (50) žije striedavo na Slovensku a na Kube. Práve na tomto ostrove si postupne niekoľko rokov budoval svoje kráľovstvo s biznisom ruka v ruke.

Aj keď pôsobil dlhé roky v médiách, objavil aj svoje podnikateľské zručnosti v inej oblasti. Okrem toho, že si otvoril gastroprevádzku v hlavnom meste Havana, zo svojho luxusného príbytku vybudoval menšie ubytovacie zariadenie, v ktorom chce vítať turistov.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Jopo svoju kubánsku vilu premenil nielen na domov, ale spravil si z nej aj podstatnú časť svojho príjmu. „Na Kube sa venujem svojej usadlosti, ktorú prenajímam. Dávam ju do podoby produktívnej farmy, to znamená zelenina, ovocie, časom nejaké zvieratá,“ prezradil Novému Času.

Ako sa však zdá, Jopo má s luxusnou oázou veľké plány. „Už o chvíľu nás čaká veľká rekonštrukcia všetkého, čo tu je. Ideme z toho urobiť ešte krajšiu vec, ako je teraz. Približne v zime 2022, tá najlepšia strava od môjho kuchára Juana Carlosa, box, salsa, zdravý život, umenie, nejaká tá muzika. To všetko si tu chcem urobiť nielen pre seba, ale aj pre tých, ktorí sem zablúdia, na Kubu, navštíviť ma a užiť si to najkrajšie, čo ponúka tento čarovný ostrov,“ rozhovoril sa o svojich plánoch.

To však nie je jeho jediný sen, pretože už začal premýšľať o ďalšom biznise. „Okrem iného, ak dovolí situácia, mali by sme ísť na Kube teraz pozerať nejaké plantáže, lebo sme sa začali rozprávať o tom, že by sme dovážali kubánsku kávu, kakao, rum, tabakové listy sem do Európy,“ doplnil pre Nový Čas.

Život cez Atlantik

Poláček už roky žije na Kube, kde sa spoznal so svojou bývalou manželkou Glendou. Napriek tomu, že ich spája spoločný syn Joshua, láske v ich vzťahu už dávnejšie odzvonilo. Pred časom sa Jopo zapozeral do ďalšej dvadsaťdvaročnej Kubánky Elizabeth, s ktorou má dcérku a ďalšie dieťa na ceste. Musel sa tak prispôsobiť dvojakému životu, čo mu však zjavne neprekáža.

„Tam, kde som, tak sa cítim doma... Moja bývalá manželka so synom žijú na Slovensku, čiže je to môj domov a mám tu rodičov. Ale tým, že na Kube mám tiež to svoje, aj to fyzické, mám tam moju usadlosť a tam sa naozaj cítim doma. Tam je zase moja priateľka s mojou dcérkou. Ja som tak rozkročený cez Atlantik,“ konštatoval na záver.