Zhrozený Viktor Vincze: Antivaxeri ho pochovali zaživa! Markizák mal zomrieť po očkovaní, čo na to moderátor?

Toto bolo naozaj cez čiaru! Moderátor Viktor Vincze (30) sa stal terčom ľudí, ktorí veľmi radi šíria hlúposti a dezinformácie. Najmä čo sa týka vakcinácie proti koronavírusu.

Práve Viktor, ktorý túto pliagu zažil na vlastnej koži, sa otvorene prikláňa k osvete očkovania a netají sa tým, že aj on má vo svojom tele jednu z vakcín. Jeho konanie však zrejme leží v žalúdku odporcom očkovania, ktorí sa neštítili pustiť do sveta „overenú“ správu o jeho náhlej smrti, ktorú mala zapríčiniť vakcína. Samotný Vincze zostal v šoku a autorom tohto nezmyslu posiela jasný odkaz. Bude to riešiť aj s políciou?!

Posledný víkend bol pre Viktora Vinczeho viac ako prekvapivý. Mohla za to najmä správa, ktorú si prečítal na sociálnych sieťach. V skupine Pendleri v ohrození SK na facebooku sa totiž objavila jeho fotka aj s nepríjemnou a poriadne smutnou informáciou.

„Šokujúce! Moderátor Viktor Vincze mal podľahnúť vakcíne Fajzer. Mám to priamo od známej z nemocnice na bratislavských Kramároch. Stalo sa to dnes skoro ráno. Jedinou príčinou bolo zlyhanie oboch obličiek ako PRIAMY dôsledok očkovania,“ napísal neznámy človek a pokračoval vo výmysloch a klamstvách:

„Asi vás neprekvapí, že pitevná správa zmizla a, samozrejme, že moju známu pod hrozbou vyhadzova prinútili mlčať. Samozrejme, že médiá to nikdy nepriznajú. Predpokladám, že Markíza povie, že dal výpoveď. Čo iné má spraviť? Markíza má obrovské šťastie, že ľudia, ktorým to ešte myslí, sa na ňu nedívajú. Treba to zdieľať všade a veriť, že sa to dostane aj k ovečkám. Možno sa začnú pýtať, kam sa Viktor podel, a konečne im to dôjde.“

Vyzerá to tak, že antivaxeri si na Viktorovi priadne zgustli a bez hanby dokázali vypustiť do sveta takéto lži. O pár hodín prišlo aj na moderátorovu reakciu. „Ovečky, pozdravujem vás zo záhrobia. Dnes večer za mňa Televízne noviny vysiela hologram,“ zavtipkovala markizácka hviezda.