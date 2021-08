Herečka Barbora Švidraňová to má doma ťažké, bonzovala na malého syna: Diriguje ma

Úspešná herečka a speváčka Barbora Švidraňová (33) je žena s veľkým Ž. Po tom, čo ju opustil otec jej synčeka Gabriela, na výchovu zostala sama.

Navyše sa jej herecká a spevácka kariéra ocitli na bode mrazu príchodom pandémie koronavírusu a Barbora mala čo robiť, aby sa o seba a syna dokázala postarať.Ako však priznala, jej malý čert jej to tiež veľmi neuľahčuje.

Švidraňová si zahrala vo viacerých televíznych projektoch a aktívna je aj v hudbe. Počas pandémie bola situácia viac ako zlá, keď aj ona prišla o väčšinu, keď nie všetku svoju prácu. Chvíle trávila v Žiline, kde žije so synčekom Gabrielom. Ten je ako živé striebro a temperament zrejme podedil nielen po slávnej mame, ale aj po talianskom otcovi, hudobníkovi Francescovi Mendoliovi (40), ktorý ich už dávnejšie opustil.

Barbora však po tejto rane osudu neplakala v kúte, aj keď mala na Taliana ťažké srdce. Všetko totiž zostalo na jej pleciach. „Gabrielov otec prispieva na syna len sporadicky, takže som sa o zárobok musela postarať sama,“ priznala v minulosti Barbora, ktorá sa napriek tomu snaží syna s otcom zblížiť.

„Zatiaľ sa na neho nevypytuje. Aj sme už spolu telefonovali, začína ho vnímať, ale keďže je tam trochu jazyková bariéra, ešte to nie je také, že by úplne chápal, kto to je. Snažím sa ho učiť angličtinu, aby s ním neskôr vedel lepšie hovoriť,“ dodala. Napriek prekážkam sa však postavila opäť na nohy a pre svoju ratolesť je nielen mamou, ale aj otcom.

Vo svojom synovi sa vidí, ale, zdá sa, že malý chlapec už začína poriadne vystrkovať rožky. „Joooj, doobre... Veď sa snažím! Aj keď sa to pomaly začína obracať a ty diriguješ mňa! Minule ma poslal do kuchyne. Variť. Že tam patrím... Tak ja neviem, kam toto speje,“ priznala Barbora, ktorá zažíva so synom aj takéto úsmevné situácie.