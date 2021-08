Veľká FOTOgaléria z prominentných svadieb plných noblesy: Nádherné nevesty, bujará zábava i koncert IMT Smile

Moderátorka Karin Majtánová (47) sa uplynulú sobotu vydala za Petra Kremnického (46).

Karin Majtánová a Peter Kremnický: Sobáša sa dočkali po 7 rokoch

Nakoniec všetko zvládli a svoje áno si povedali niečo po 16.00 hod. vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave. „Som dojatá a veľmi hrdá na seba, že som sa udržala až tak veľmi neplakať, len mi trošku zaslzeli oči, lebo si myslím, že v istom veku, keď si človek uvedomuje, do čoho vstupuje, a čo to pre neho znamená, tak je to naozaj najkrajší deň,“ zverila sa nevesta Novému Času. Po obrade sa presunuli do priestorov luxusnej reštaurácie na nábreží Dunaja.