Robo Jakab s manželkou Aničkou prekvapili: Ďalšie bábätko na ceste! Vyhlásenie herca vás pobaví

Krásne tajomstvo je vonku. Herečka Annička Jakab Rakovská (28) je šťastne vydatá za herca Roba Jakaba (45). Svoje áno si povedali pred tromi rokmi a odvtedy ich vzťah prekvitá.

V septembri minulého roku sa im narodila ich prvá dcérka Agnes, ktorá už čoskoro oslávi svoje prvé narodeniny. Rodinka však nezostane pri čísle tri. Ako totiž prezradili, na ceste je ďalší potomok, ktorého sa manželia už nevedia dočkať.

Anička Jakab Rakovská, hviezda markizáckych Oteckov, prežíva s manželom Robom Jakabom krásne obdobie. Dvojica sa zosobášila koncom augusta pred tromi rokmi. Svoje áno si povedali po dva a pol roku randenia. Šťastní manželia sa rozhodli založiť si rodinu, a tak sa im minulý rok v septembri narodila ich rozkošná dcérka Agnes.

Aktuálne však obaja prezradili sladké tajomstvo. „Srdečné pozdravy z prírody, nájdi štvrtého na fotke,“ napísal Jakab k záberu, ktorým všetkým oznámil, že sa z neho stane dvojnásobný otec. Radostnú novinku potvrdila aj samotná Anička. „Čaute, dlho sme sa nevideli. Tak my skoro štyria vás zdravíme,“ napísala herečka.

„Na novú kombináciu našich dvoch pováh s východniarsko-južanským naturelom sa vo veľkom očakávaní naozaj veľmi tešíme. Agnes, samozrejme, učíme prebaľovať, kúpať, nakupovať, obliekať, šoférovať a kočíkovať, aby nám vedela pomôcť. Snáď to do pôrodu stihne, aby sme si my mohli oddýchnuť,“ uviedol s dávkou nadsázky a vtipu Robo pre Nový Čas. A tak už čoskoro pribudne do rodiny ďalší člen, na ktorého sa už teraz veľmi tešia.