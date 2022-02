Režisér Červeného kapitána pracuje na novej komédii: Jednou z hviezd bude herec z kultového seriálu Most!

Krásna vilová štvrť bratislavského Starého Mesta, ale aj most nultého obchvatu nášho hlavného mesta, po ktorom sa ešte nevozíme. Obe tieto miesta skvelo poslúžili ako kulisy k autorskému kinofilmu Michala Kollára nazvanému Villa Lucia, ktorého nakrúcanie je v plnom prúde. Aj s jednou hviezd z kultového českého seriálu Most! Zdeňkom Godlom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Prečo? Lebo jeho bývalý spolužiak Svätopluk (Martin Meľo) mu oznamuje, že tretí z ich partie Cyril (Juraj Hrčka) má nečakanú vychádzku zo psychiatrie a trvá na spoločnom stretnutí.

Cyril strávil poslednú dekádu pokusmi o samovraždu kvôli pubertálnej romanci práve s Luciou! Gorazd má jediný cieľ: do konca Cyrilovej vychádzky utajiť svoj vzťah. Cyril však trvá na návšteve Luciinho domu, s úmyslom sa jej za všetko ospravedlniť. Bohužiaľ, túto vilu dnes majú v pláne vykradnúť dvaja skorumpovaní policajti a jeden poverčivý taxikár.

Bez kaskadérov

Toľko v skratke o filme, ktorého koproducentom je TV JOJ. My sme sa boli pozrieť na nakrúcanie, počas ktorého išlo o život. Ale iba naoko... Herec Martin Meľo sa v danej scéne pokúšal utiecť zo starej vily cez okno. „Celú scénu sme najskôr nakrútili v historickej vile v susedstve slávnej vily Tugendhat v Brne ešte minulý rok a detaily sme teraz nakrúcali v Bratislave,“ povedala nám producentka KFS Production Jana Kluková.

Kým v Česku Martin Meľo visel vo výške dvanásť metrov, v slovenských ateliéroch sa už veľmi nespotil a od podlahy ho delilo len pár desiatok centimetrov. Vzrušenie si však štáb i herci užili aj počas iných dní. „Vo filme sa odohráva hneď niekoľko nebezpečných scén, ktoré hrajú herci bez použitia náhradníkov. Kaskadéri ich v tomto prípade nenahrádzajú, ale zaisťujú ich bezpečnosť,“ dodala J. Kluková.

Na novom moste

Zaujímavé je, že filmárom sa na nakrúcanie podarilo zabezpečiť aj novovybudovaný most diaľnice D4, ktorý ešte nebol odovzdaný do užívania. Točili tam dopravnú zápchu, v ktorej uviazol so svojím taxi Jeremy (Zdeněk Godla).

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dohodnúť nakrúcanie na tomto moste. Nie je to bežná záležitosť a všetko mohlo prebehnúť iba za prísnych bezpečnostných opatrení a vo vzájomnej dôvere. Všetci sme mali na meter prísne vymerané pozície, ktoré sme museli dodržať, vrátane servisných vozidiel,“ dodáva J. Kluková.