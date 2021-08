Zazvonia im čoskoro svadobné zvony? Otvorená odpoveď fitnesky Mokráňovej

Sexi farmárka a fitneska Lucia Mokráňová (29) žiari šťastím po boku svojho priateľa Martina.

Svoju lásku stihli spečatiť minulý rok v máji, keď sa im narodila vytúžená dcérka Talinka (1). Tá je pre nich celý ich svet, ale predsa len im ku kompletnej rodine niečo chýba. A Lucia presne vie čo!

Mokráňová otvorene priznáva, že na žiadosť o ruku od priateľa už netrpezlivo čaká. „Každý večer sa ho pýtam, že kedy a na čo čaká, keďže dúfam a verím, že bude so mnou celý život. Už mi vraví, že to čoskoro príde... Ja nato, proste už to urob, nech to máme za sebou,“ povedala v rozhovore pre Nový Čas.

Aj keď niektorých chlapov by mohli takéto otázky vyplašiť, Lucia si, naopak, myslí, že to čoskoro príde a bude sa pýšiť snubným prsteňom. „Ja verím, že to aj on chce a urobí to tak nejako spontánne,“ priznala. Aj keď, pokiaľ ide o svadbu, ešte úplnú predstavu nemajú, o súrodencovi pre dcéru Taliu sú nateraz jasne rozhodnutí.

„Druhé dieťa zatiaľ neplánujeme. Ja som predtým chcela veľkú rodinu, ale aj jedno dieťa je niekedy veľa a je to dosť náročné. Ale sme tomu otvorení a Talinke určite v budúcnosti doprajeme aj súrodenca,“ dodala vždy usmiata Mokráňová.