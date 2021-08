Spevák Miro Jaroš v šoku: Rozbité auto a krádež techniky! Sú jeho koncerty ohrozené?

Ako v najhoršom sne! Tak sa cítil spevák Miro Jaroš (43).

Keď totiž prišiel k svojmu autu, čakalo ho šokujúce a poriadne nepríjemné zistenie. Neznámy človek sa vlámal do jeho štvorkolesového tátoša! Okrem toho, že ho zničil, si so sebou odniesol aj drahé veci. Mirovi muzikanti tam mali odložené hudobné nástroje a techniku, ktorú používajú pri koncertoch. Okrem vysokej finančnej škody však museli chalani riešiť ďalší veľký problém. Ako odohrajú najbližšie koncerty?!

Mira vždy stretnete s úsmevom na tvári a všade, kam príde, rozdáva dobrú energiu. Nedávne ráno mu povestný úsmev nevyčarilo. Za všetkým bola drzosť neznámeho páchateľa, ktorý sa vlámal do jeho auta a ukradol drahé veci.

„Hudobné nástroje sme si večer pripravili do auta a ráno sme mali v pláne vycestovať do Veľkého Krtíša, kde pokračuje naše Turné do praveku. Tento víkend sme mali odohrať až päť koncertov. Ráno sme zistili, že okno na aute bolo rozbité a hudobné nástroje ukradnuté,“ priznal spevák. Celú vec riešil s políciou, pretože mu s kolegami vznikla škoda za tisíce eur.

„Bubeníkovi ukradli celú súpravu bicích, ktoré mal vyrobené na mieru. Klaviristovi zmizol klavír, na ktorý sa mu poskladala celá rodina, aby mohol žiť svoj sen. Basgitaristovi zmizlo kombo. Veľmi ma to mrzí hlavne kvôli chalanom, lebo nástroje potrebujú na živobytie,“ vysvetlil Miro. "Krádežou bola poškodenému mužovi spôsobená celková škoda vo výške 10 300 eur. Vyšetrovanie v danom prípade pokračuje," povedala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v BA Veronika Martiniaková.

Ohrozené koncerty?

Obrovské obavy však mali chalani aj z blížiacich sa koncertov. Muzikanti nemali svoje nástroje. „Zničené auto patrí spoločnosti, ktorá je partnerom nášho turné. Našťastie reagovali rýchlo a poslali nám nové. Od rána sme sa zaoberali tým, ako situáciu s nástrojmi vyriešiť. Našťastie sa v kapele podporujeme a začali sme obvolávať známych. Branko, bubeník, vlastní obchod s bicími a vzal si z neho náhradné. Kombo a klavír nám požičali známi,“ povedal Miro, ktorý nechcel sklamať fanúšikov.

„Sme na ceste a koncerty, verím, odohráme s náhradnými nástrojmi. Ďakujem ľuďom v mojom tíme a dobrým ľuďom, ktorí nám pomohli, aby sme našich fanúšikov nesklamali a mohli koncerty odohrať,“ hovorí spevák a dodá: „Chceli by sme poprosiť ľudí, ak niečo vedia, prípadne si všimnú, že niekto predáva spomínané hudobné nástroje, aby nám, prípadne polícii, dali vedieť. Presný zoznam zverejníme na našich sociálnych sieťach.“