Pompézna svadba Lelkesovcov, hostia boli úplne paf: Luxus za tisíce eur!

Manželia Sisa (55) a Juraj (69) Lelkesovci sa rozhodne našli. Obaja sršia temperamentom a vyzerá to tak, že sú pre seba naozaj stvorení.

Pred desiatimi rokmi si povedali svoje prvé áno a včera si manželský sľub opäť obnovili na tom istom mieste ako kedysi. Voľba tak padla na luxusný kaštieľ, ktorý ponúka to najlepšie z najlepšieho, a preto si museli Lelkesovci siahnuť hlbšie do vrecka. Manželia milujú extravaganciu a pompéznosť, a presne v takom znamení sa niesla aj ich druhá svadba, ktorá prítomným vyrazila dych.

Sklovska a Lelkes sa rozhodli pre oslavy na mieste, kde svoju svadbu oslavovali aj pred 10 rokmi. Manželia vítali hostí na terase kaštieľa, kde si spoločne pripili pálenkou s menom Sisovica. Lelkesovci si tak nielenže obnovili manželský sľub, svoju lásku spečatili aj novými obrúčkami, ktoré pre túto príležitosť Sisa pripravila. „Obrúčky sme mali už dávno, pretože ja som ich dávala vyrobiť ešte v januári,“ prezradila speváčka.

V historickom kaštieli sa zišlo približne 40 ľudí - najbližších priateľov, ktorí s nimi prišli osláviť ich veľkú lásku. A nielen to. Dôvodov na oslavu bolo oveľa viac. „Prišli sme sem potvrdiť zväzok s mojou krásnou manželkou, potvrdenie nášho manželstva po druhýkrát. Okrem toho sa dožívam slušného veku a Sisa oslavuje meniny,“ povedal Lelkes počas príhovoru.

Poriadna párty

A čo by to bol za žúr, keby na ňom Sisa nezanôtila. „Určite tam zaspievam aj ja, ako by to bolo, keby nie,“ povedala pred svadbou Sklovská, ktorá si deň s manželom Jurajom, ktorý je jej najväčším fanúšikom, naplno užila. Pred veľkou parádou dokonca dostali od jednej hosťky ružové okuliare so slovami, aby aj naďalej videli svet ružovo.

Pre hostí dali pripraviť luxusné pohostenie v ešte krajších priestoroch. Známe chateau ponúka služby na vysokej úrovni a tomu zodpovedajú aj ceny. Základné svadobné balíčky na osobu by sa mali pohybovať od 80 do 170 eur k čomu treba prirátať nielen nápoje či alkohol, dezerty či svadobnú tortu, ale aj prenájom priestorov. Celkovo to tak manželov bude stáť poriadny balík peňazí, ale za tú parádu im to rozhodne stojí.