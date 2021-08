Václav Mika a jeho nevesta Kristína vyzerali ako vystrihnutí z katalógu: Svadobný obrad v úzkom kruhu

Spečatili svoju lásku! Bývalý šéf Markízy a RTVS Václav Mika (58) je od včerajšieho dňa v chomúte.

Sympatický ženáč zložil manželský sľub svojej polovičke Kristíne (34). Na ich veľkej udalosti nechýbali ani ich rozkošné ratolesti, dcérky Miška (4), Marisa (1) a hŕstka najbližších. Ženích s nevestou neskrývali dojatie po svojom veľkom životnom kroku.

Mika svoj veľký deň donedávna ešte tajil. Novému Času sa len v polovici augusta podarilo zistiť, že si chcú zaľúbenci vymeniť obrúčky na znak vzájomnej lásky. „Áno, plánujeme svadbu. Nebude to veľký formát, v takom užšom formáte,“ priznal v tom čase Mika. Včerajšie poobedie tak patrilo konečne im. Do Zichyho paláca v hlavnom meste prišli obaja mladomanželia ako vystrihnutí z katalógu.

V luxusných autách dorazili päť minút pred druhou. Mika ako pravý gavalier so šarmom na rozdávanie, nevesta ako princezná z rozprávky. Kým ženích stavil na tmavomodrý oblek, nevesta okúzlila v bielych romantických šatách. Spoločnosť im robili ich deťúrence, ktoré boli rozkošné. Hrdličky mali obrad naozaj v úzkom kruhu, bolo tam približne desať hostí a do sály mohli skutočne iba pozvaní. V kruhu tých najbližších a v intímnej atmosfére tak spečatili svoju lásku, z ktorej neskrývali dojatie.

„Už nie je ty a ja, ale my. Ale to my znamená viac, lebo sú tu aj naše deti. Myslím si, že práve to, že je to s deťmi, je iný pocit. Už len ten samotný obrad vyjadruje to, že sme štyria,“ priznal Novému Času novopečený ženáč Mika, ktorý sa s manželkou podieľal aj na výbere obrúčok. „Na obrúčkach sme sa vopred dohodli, mali sme predstavu, ako by mali vyzerať a sme veľmi spokojní. Dobre sme vybrali, ja sa z nich teším,“ priznala zase nevesta.

Nervozita

Príchodom veľkého dňa sa v budúcich manželoch rozhodne hromadil aj stres. Samotný Mika priznal, že mal pred ich veľkým dňom trošku trému. „Ja som bol nervózny až tie posledné okamihy, inak som prežil normálne dopoludnie, bol som sa pozrieť, ako sa veci pripravujú a nevesta mala svoj vlastný režim, teda už manželka.“ Ako sa však manželia zhodli, po svadbe sa u nich doma nič nezmení.

„Formálne áno, ale želanie nás oboch je, aby bol vzťah rovnako krásny ako doposiaľ. Manželstvo by na tom samotnom vzťahu, na tom prežívaní, nemalo nič významne zmeniť, skôr sa to zmení v tom, že ten náš život je jasne definovaný aj formálne,“ dodal ženáč Mika. Celé osadenstvo sa po obrade odobralo do jednej z luxusných bratislavských reštaurácií, kde mali pripravenú honosnú hostinu. Tam si pripili na svoj veľký životný krok a ďalšie spoločné roky v manželstve.