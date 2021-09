Sexi Jasmina prezradila svoj recept na šťastné manželstvo: Tomuto sa treba vo vzťahu vyhnúť oblúkom

Moderátorka Jasmina Alagič a raper Patrik Rytmus Vrbovský vhupli do manželstva pomerne rýchlo a krátko na to sa už aj tešili zo spoločného synčeka Sanela. Dvojica aj dva roky od sobáša žiari šťastím, no zdá sa, že ani v ich vzťahu nič nie je zadarmo. Sexi Balkánka však rozhodne vie, čomu sa vo vzťahu vyhnúť a prezradila aj ich recept na šťastné manželstvo. No nielen to.