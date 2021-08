Dcérka speváčky Márie Čírovej hviezdi v Oteckoch: Veľká zmena kvôli seriálu?!

Detská herečka Zoe Kachutová (9), dcéra speváčky Márie Čírovej (32) a hudobníka Mariána Kachúta (47), aktuálne hviezdi v seriáli Oteckovia.

Z toho, že rolu získala, sa nesmierne teší a na každé nakrúcanie sa svedomito pripravuje. Dokonca aj počas tohto leta mala viac práce ako prázdnin, preto jej rodičia zvažujú, čo bude pre ich dcéru najlepšie. Kedže vidia, že jej nakrúcanie zaberá veľa času, veľké zmeny budú musieť nastať v školských povinnostiach.

Čírová a Kachút možnosť individuálneho štúdia pre ich dcéru zvažovali už dávnejšie. „Keď začínala nakrúcať Oteckov, tak sme premýšľali nad individuálnym študijným plánom, no nakoniec sme ho nezvolili. Bolo to také rôzne, keď nakrúcala, chodila na pľac, keď nenakrúcala, chodila do školy. Bola veľmi vyťažená a išla absolútne bez voľna,“ priznala speváčka Novému Času. Po čase sa však ukázalo, že práve táto možnosť bude pre talentovanú Zoe zrejme najlepšou možnosťou.

„Teraz sa akurát pohrávame s myšlienkou, že by bolo možno lepšie zvoliť individuálny študijný plán, aby si tá dušička trošku aj oddýchla,“ dodala Mária s tým, že je to pre nich ešte stále niečo nové, no dôležité je, že Zoe nakrúcanie baví a zodpovedne sa naň pripravuje. Talent prejavil aj ich najstarší syn Hugo, ktorý sa už postavil aj na veľké pódium.

„Hugo si s kamarátmi a dievčatami nacvičili Unikát. Povedali sme si, čo keby s nami túto pesničku zahral na poslednom letnom koncerte práve v mojej milovanej a rodnej Trnave. Mal trému, ale zvládol to, sme na neho hrdí,“ povedala Mária.