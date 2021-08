Kollárova mamička č. 9 Balúchová odhodila zábrany: Nahé prsia ukázala celému Slovensku!

Barbora Balúchová (33), ktorá začala mútiť vody šoubiznisu už počas speváckej súťaže v roku 2005, je jeho stálicou dodnes.

Viac ako spevom však zapĺňala titulky časopisov svojím nezvyčajným vzťahom s multioteckom Borisom Kollárom (56), ktorému porodila syna Alexa. Jej tvár sa však najnovšie objavuje aj na televíznej obrazovke v seriáli Nemocnica, ktorý spustila Jojka len pred dvoma dňami. Z víru decentných scén z lekárskeho prostredia však divákov vytrhla práve Balúchová, ktorá zahodila všetky zábrany a ukázala svoje bujné poprsie!

Balúchová sa okrem spevu venuje aj moderovaniu a najnovšie aj herectvu. Televízia JOJ ju totiž obsadila do svojho nového seriálu Nemocnica, v ktorom hviezdia herecké esá, ako Marek Majeský, Nela Pocisková, František Kovár či Marián Mitaš. Ich vážne roly doplnila „pipinovskou“ rolou práve Barbora, ktorá si zahrala mladú slečnu, povolaním dcéru, ktorá nabehla do nemocnice ako víchor.

Jej arogantné správanie však nebolo jediným šokujúcim momentom. Speváčka totiž ukázala svoje bujné poprsie v celej svojej kráse a rozhodne s tým nemala problém. Cieľom týchto scén však podľa jej slov bolo viac, ako ukázať svoje prednosti.

„Myslím, že je nepodstatné, či to neboli, alebo boli moje prsia. Podstatné u mojej postavy a o čom by sme mali ako ženy stále rozprávať a dávať do povedomia, sú pravideľné preventívne prehliadky. Rakovina prsníka u žien je najčastejším ochorením. Pravidelnými prehliadkami a včasnou diagnostikou sa však dá výskyt ochorenia čo najskôr objaviť, a tým značne zvýšiť šance na uzdravenie,“ povedala o svojich pohnútkach prijať túto rolu za cenu ukázania svojich predností Novému Času Barbora. Odvážny záber nájdete vo fotogalérii.